فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إحياء فنان العرب محمد عبده حفلاً فنياً في الكويت يوم 13 نوفمبر، نفت شركة روتانا للموسيقى تنظيم الحفل مؤكدة أن الإعلان مضلل ولا يمت للحقيقة بصلة.

معلومات موثوقة

ودعت الجمهور إلى التأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالحفلات والفعاليات الفنية قبل تداولها، والحصول على المعلومات الموثوقة بشأن مواعيد الحفلات المرتقبة.

وأكدت من خلال حسابها الرسمي أن ما ورد في الإعلان لا يعكس أي فعالية مؤكدة ضمن جدول حفلاتها، مطالبة الجمهور بعدم التعامل مع المعلومات غير الصادرة عن مصادرها الرسمية.

توضيح روتانا

كما نشرت صفحة روتانا لايف الرسمية على إنستغرام تنويهاً بشأن الإعلان المتداول، جاء فيه أن الإعلان المتداول بشأن إقامة حفل للفنان محمد عبده يوم 13 نوفمبر في الكويت غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة، لتنهي الشركة بذلك حالة الجدل المرتبطة بموعد الحفل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تقليص النشاط الفني

ويتزامن الجدل حول الحفل المزعوم في الكويت مع توجه الفنان محمد عبده إلى تنظيم مشاركاته الفنية خلال المرحلة القادمة، في ضوء ما أعلنه مكتبه بشأن تقنين نشاطه الغنائي مراعاة لظروفه الصحية.

وأصدر مكتب عبده بياناً صحفياً في وقت سابق أوضح فيه أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تنظيم لجدول حفلاته وظهوره الفني، بما يتناسب مع حالته الصحية، مع الاكتفاء بعدد محدود من المشاركات، وفقاً لما تسمح به ظروفه.

وأشار البيان، الذي نُشر عبر الحساب المعتمد لإدارة أعماله، إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الفني والاعتبارات الشخصية والصحية للفنان، مع الحفاظ على قدرته على مواصلة مسيرته الغنائية دون الإخلال براحته أو التزاماته الأسرية.