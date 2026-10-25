يواصل الفنان رابح صقر استعداداته الفنية لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال فصل الشتاء، إذ وصل إلى العاصمة البريطانية لندن لاستكمال مراحل العمل على الأغاني التي يتضمنها الألبوم.

شتاء الصقر قريباً

وشاركت مجموعة روتانا للموسيقى مقطع فيديو يوثق وصوله إلى العاصمة البريطانية، إلى جانب صورة تجمعه بعدد من صناع الموسيقى داخل أحد الاستوديوهات هناك، وأعاد المنشور تسليط الضوء على التحضيرات الجارية للمشروع الغنائي، الذي سبق أن شوق الفنان جمهوره إليه، مؤكداً حرصه على تقديم أعمال تتناسب مع تطلعاتهم وذائقتهم الموسيقية، وحرص الحساب على إرفاق المنشور برسالة قصيرة حملت عنوان «شتاء الصقر.. قريباً»، في إشارة إلى الألبوم الجديد المنتظر طرحه خلال الموسم الشتوي.

وظهر رابح صقر في مقطع الفيديو وهو يرد على سؤال بشأن المفاجآت التي ينتظرها الجمهور خلال الفترة القادمة، وجاء رده متصلاً بأجواء لندن الباردة وبالألبوم الذي يستعد لإطلاقه في الشتاء، وهو ما أضفى مزيداً من التشويق على الإعلان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأغنيات أو موعد طرح العمل بصورة محددة.

التحضيرات النهائية

ويأتي هذا الظهور في إطار التحضيرات النهائية للألبوم، إذ توجه رابح إلى لندن لاستكمال أعمال المكس والماستر، وهي مراحل أساسية في تجهيز التسجيلات الموسيقية قبل طرحها للجمهور.

ويبدو أن اختيار عبارة «شتاء الصقر» للترويج للألبوم يربط بين موعد إصداره المتوقع والموسم الذي ينتظره الجمهور، كما يمنح المشروع عنواناً تشويقياً قبل الكشف عن تفاصيله الكاملة، ومع استمرار التحضيرات، يترقب محبو الفنان الإعلان عن موعد الإصدار الرسمي وما قد يتضمنه الألبوم من مفاجآت موسيقية.