أعلنت الشركة السعودية للطاقة تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، على أن يبدأ تطبيق التعديل ابتداءً من 01 / 01 / 2027م.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء من الأفراد والمنشآت الاطلاع على تفاصيل التعريفة بعد التعديل عبر موقع الشركة السعودية للطاقة على الرابط:

https://www.se.com.sa/ar-SA/ourservices/columnc/bills-and-consumption/consumptiontariffs/ct2/ct2.

ودعت الشركة العملاء، في حال وجود استفسارات بشأن تطبيق التعريفة أو الفواتير، إلى التواصل عبر القنوات الرسمية للشركة.