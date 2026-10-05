تدرس أسرة الفنان المصري الراحل هاني شاكر عرضاً لإقامة متحف يضم مقتنياته وتذكاراته داخل دار الأوبرا المصرية، لعرضها أمام الجمهور وتوثيق جانب من مسيرته الفنية، إلا أنها لم تحسم موقفها النهائي من الفكرة حتى الآن.

موقف الأسرة

وقالت نهلة توفيق، أرملة هاني شاكر، في تصريحات صحفية محلية، إن الأسرة لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن المقترح حتى الآن، موضحة أن فكرة إقامة المتحف لا تزال قيد الدراسة والمناقشة.

وكشفت أن الأسرة وضعت شرطاً أساسياً في حال الموافقة على العرض، يتمثل في أن تكون إتاحة مقتنيات الراحل داخل دار الأوبرا لفترة مؤقتة، على أن تعود جميعها إلى منزل الأسرة عقب انتهاء مدة العرض المتفق عليه.

تكريم هاني شاكر

وعلى جانب آخر، يتصدر اسم هاني شاكر الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، التي تستعد دار الأوبرا المصرية لتنظيمها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، بعد أن اختارت إدارة المهرجان إهداء الدورة إلى اسمه وتكريم مسيرته الفنية.

وتشهد ليلة الافتتاح احتفاءً خاصاً بالراحل، تقديراً لمشواره الغنائي وإسهاماته في الموسيقى العربية، التي امتدت لعقود وارتبط خلالها اسمه بعدد من أبرز محطات الأغنية المصرية والعربية.

ويأتي التكريم بالتزامن مع بحث مقترح إقامة متحف يضم مقتنيات هاني شاكر داخل دار الأوبرا، في خطوة تستهدف توثيق جانب من مسيرته وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على بعض مقتنياته وتذكاراته الفنية.

يشار إلى أن رحل الفنان هاني شاكر في 3 مايو الماضي عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى، ليفقد الوسط الفني أحد أبرز نجوم الغناء العربي.