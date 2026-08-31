سجّل الفنان السعودي خالد عبدالرحمن حضوراً لافتاً في مهرجان «أمواج بلس» بمدينة العقبة الأردنية، خلال ليلة غنائية جمعته بالفنانة الأردنية ديانا كرزون، وسط حضور جماهيري وتفاعل مع الأعمال التي قدّمها النجمان على المسرح.

وقدّم خالد عبدالرحمن، خلال الأمسية، مجموعة من أبرز أغنياته التي رافقت مسيرته الفنية، في حضور سعودي على مسرح المهرجان، فيما شاركته ديانا كرزون بتقديم عدد من أعمالها الغنائية، لتجمع الأمسية بين تجربتين من السعودية والأردن. وعلى هامش مشاركته، تحدّث خالد عبدالرحمن عن سعادته بالوجود في الأردن ولقاء الجمهور الأردني، مشيراً إلى تنوّع الفئات العمرية التي حضرت الحفل وتفاعلت معه.

كما كشف الفنان السعودي، خلال لقاء مع «بيلبورد عربية»، الأغنية التي تحظى بالطلب الأكبر من جمهوره خلال حفلاته، في مؤشر على استمرار ارتباط الجمهور بأعماله الممتدة عبر سنوات من مسيرته الفنية.