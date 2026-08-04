انتخب مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان (CACL) المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني رئيساً لهيئته الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في حماية حقوق المؤلفين والملحنين ومتابعة شؤونهم المهنية بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية.

انتخاب الرئيس وتوزيع المسؤوليات

عقد أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبون أصولاً في المجلس (CACL) اجتماعاً أمس في مقرّ المجلس لانتخاب الرئيس وتوزيع المسؤوليات والمهام الإدارية والفنية والإعلامية بين أعضاء الهيئة الجديدة.

وتضمّ الهيئة الجديدة مجموعة من الأسماء البارزة والفاعلة في الوسط الموسيقي والثقافي اللبناني، على أن تتولى خلال المرحلة القادمة متابعة القضايا المهنية والإدارية والفنية المرتبطة بالمؤلفين والملحنين، وتعزيز حضور المجلس ودوره في حماية الحقوق المعنوية والمادية لأصحاب الأعمال الموسيقية، بالتنسيق مع شركة SACEM France والجهات المعنية.

تشكيلة الهيئة الإدارية

وجاءت تشكيلة الهيئة الإدارية وتوزيع المهمات كالتالي:

• أسامة الرحباني: رئيساً.

• كمال قبيسي: نائباً للرئيس وأميناً للسر.

• جبران نجم: نائباً للرئيس للشؤون الإدارية ومندوباً لدى شركة SACEM Paris

• يحيى المعوش (يحيى الحسن): نائباً للرئيس ومسؤولاً عن الشؤون الإعلامية والفنية.

• هيثم زياد: نائباً للرئيس وأميناً للصندوق

• جوزيف مراد: مفوضاً لدى الحكومة

• عصام مشموشي: مستشاراً

• مارسيل خليفة: عضواً

• أنطوان شعك: عضواً

• أوزيب باروتجيان (جو): عضواً

• جورج مارديروسيان: عضواً

• جهاد عقل: عضواً

ويُعدّ مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان (CACL) هيئة معنية بمتابعة شؤون المؤلفين والملحنين والدفاع عن حقوقهم، وهو خاضع للبروتوكول المعتمد لدى جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في العالم (SACEM France)، بما يضمن التنسيق والتعاون في المسائل المرتبطة بحقوق التأليف والتلحين والنشر الموسيقي.