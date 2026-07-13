تحوّلت الساحة الغنائية العربية إلى محور اهتمام واسع بعد تزامن طرح الفنانين السوريين ناصيف زيتون والشامي أغنيتين جديدتين في اليوم نفسه، ما أشعل المقارنات بين جمهوريهما وفتح باب النقاش حول المنافسة الفنية، قبل أن يحسم النجمان الجدل برسائل متبادلة عكست روحاً رياضية واحتراماً متبادلاً.

وجاء طرح أغنية ناصيف زيتون «هدية» بالتزامن مع إطلاق الشامي أغنيته «أنا بعدك»، لتشهد منصات التواصل تفاعلاً كبيراً مع العملين، وسط متابعة واسعة للأرقام التي حققها كل منهما على منصات الاستماع والمشاهدة. كما أثارت بعض المنشورات والتعليقات التي سبقت الإطلاق تكهّنات بوجود منافسة حادة بين الطرفين، قبل أن تتضح طبيعة الأمر لاحقاً.

وعقب طرح الأغنيتين، تبادل الفنانان رسائل التهنئة عبر منصات التواصل، إذ هنأ ناصيف زيتون الشامي على نجاح عمله الجديد، ليرد الأخير برسالة ودية مماثلة، في خطوة أنهت الشائعات التي رافقت إطلاق الأغنيتين، وأكدت أن المنافسة تدور بين الأعمال الفنية لا بين الفنانين أنفسهم.

ويرى متابعون أن تزامن إصدار العملين أسهم في تنشيط الحراك الموسيقي العربي، وأثبت أن تعدد الإصدارات القوية يمنح الجمهور خيارات أوسع، فيما يبقى الفيصل الحقيقي هو جودة الأغنية وتفاعل المستمعين معها، بعيداً عن أي منافسات شخصية أو خلافات متداولة على منصات التواصل.