في تطور دراماتيكي متسارع يحبس أنفاس عشاقه في الوطن العربي، تدهورت الحالة الصحية للفنان اللبناني فضل شاكر بشكل مفاجئ، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله على وجه السرعة تحت حراسة مشددة إلى المستشفى العسكري في العاصمة بيروت، وسط ترقب وقلق كبير حول مصيره الطبي والقضائي.

يأتي هذا التدهور المفاجئ في توقيت شديد الحساسية، ليرسم علامات استفهام كبرى حول موعد مثوله أمام القضاء، والجدل الدائر خلف الكواليس بشأن حقيقة إخلاء سبيله.

وكشفت مصادر طبية وثيقة الصلة أن الفنان يعيش وضعاً صحياً حرجاً داخل أروقة المستشفى العسكري، إذ يعاني من ارتفاع حاد وخطير في ضغط الدم ومستويات السكر في الجسم، إلى جانب مضاعفات ومشكلات صحية مقلقة مرتبطة بانسداد في شرايين القلب.

ويخضع فضل شاكر حالياً لمتابعة طبية دقيقة وفحوصات مخبرية وشعاعية مكثفة على مدار الساعة، لمحاولة السيطرة على الأعراض وتحديد خطة علاجية عاجلة تنقذ موقفه الصحي الحرِج.

ولم تكن الأزمة الصحية لفضل شاكر وليدة اليوم، بل ألقت بظلالها على المشهد القضائي قبل أيام قليلة، وتحديداً في جلسة محاكمته العسكرية التي كانت مقررة في 30 يونيو الماضي؛ إذ تعذر على الفنان الحضور والمثول أمام القاضي بسبب إعيائه الشديد.

المحكمة حاولت في البداية تأجيل الجلسة لمدة ساعة واحدة فقط انتظاراً لتحسن حالته، إلا أن التقارير الطبية أكدت استحالة حركته، مما دفع هيئة المحكمة العسكرية إلى اتخاذ قرار عاجل بتأجيل القضية برمتها إلى جلسة 5 أغسطس 2026.

وبالتزامن مع نقل الفنان إلى المستشفى العسكري، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بأنباء مدوية تزعم صدور قرار قضائي نهائي بإخلاء سبيل فضل شاكر في عدد من القضايا الساخنة المرفوعة ضده.

وفي رد قاطع حسم هذا الجدل، خرجت وكيلته القانونية المحامية أماتا مبارك لتنفي جملة وتفصيلاً صحة هذه الشائعات المتداولة، مؤكدة أن تلك الأنباء لا تستند إلى أي قرار رسمي، وأن الملف لا يزال قيد النظر والدراسة أمام الجهات القضائية المختصة. وفجرت المحامية مفاجأة بتأكيدها أنها كانت قد تقدمت بالفعل بطلبات رسمية لإخلاء سبيله منذ 9 يونيو 2026، وأن الجميع الآن في انتظار الكلمة الفصل التي سيقولها القضاء اللبناني في الأيام المقبلة فور تحسن الحالة الصحية لموكلها.