في اعتراف علني ومفاجئ حبس أنفاس عشاق سباقات السرعة وأخبار المشاهير، فجر بطل الفورمولا 1 البريطاني وسائق فريق «فيراري» الحالي لويس هاميلتون، مفاجأة مدوية بعدما كشف ولأول مرة سر قصة الحب والانسجام التي يعيشها خلف الكواليس مع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان!

وجاء هذا الاعتراف خلال فعالية جماهيرية حاشدة في حلبة «سيلفرستون» الشهيرة، ليرد بكلمات غير متوقعة صدمت الجماهير وأشعلت السوشيال ميديا.

وكان المذيع ديفيد كروفت قد وجّه سؤالاً لهاميلتون حول السر وراء ظهوره هذا العام بأعلى مستويات السعادة والراحة النفسية داخل المضمار وخارجه. وحينها، تدخل أحد الحاضرين ليمازحه بصوت عالٍ قائلاً: «هل السبب هو سيارة فيراري الجديدة أم وجود حبيبة جديدة في حياتك؟».

لكن هاميلتون لم يهرب من السؤال، بل ابتسم ابتسامة عريضة وسط ترقب وتفاعل الجمهور الغفير، وحسم الجدل بكلمات قاطعة قائلاً: «بالطبع... إنها كيم!». ليعلن رسمياً وللمرة الأولى أمام الملايين أن كيم كارداشيان هي المحرك الأساسي لسعادته واستقراره في الفترة الحالية.

ولم يكن هذا الاعتراف الصادم وليد الصدفة، بل جاء ترجمة لـ«كيمياء» واضحة رصدتها عدسات المصورين في سباق جائزة موناكو الكبرى، حيث خطفت كيم الأنظار بتواجدها لدعمه، قبل أن يوجه لها النجم البريطاني قبلة علنية طائرة من فوق منصة التتويج فور نهاية السباق.

وعقب ذلك، صرح هاميلتون بامتنان شديد: «وجود أشخاص مقربين يساندونني يمنحني دافعاً مرعباً.. وكيم تقف إلى جانبي باستمرار».

ووفقاً لتقارير عالمية، يعيش الثنائي علاقة فائقة الاستقرار والانسجام منذ عدة أشهر بعيداً عن صخب الإعلام. وأكدت مصادر مقربة أن التوافق الفكري، والطموح المشترك، وتوافق الأهداف بين أسطورة السيارات وملكة الموضة والجمال، جعلت العلاقة تسير بسلاسة تامة، وسط تساؤلات حائرة من الجمهور: هل نرى بطل فيراري قريباً في حلقات برنامج عائلة كارداشيان الشهير؟