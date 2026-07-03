محمد إمام يفاجئ جمهوره بأول بطولة مسرحية ضمن موسم الرياض

يخوض الفنان المصري محمد إمام أولى تجاربه على خشبة المسرح، من خلال مسرحية جديدة تحمل عنوان «برنس العالم»، والتي تنطلق ضمن عروض موسم الرياض، في خطوة تمثل محطة جديدة في مشواره الفني.

تفاصيل المسرحية

وكشف إمام عن المشروع عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، إذ نشر صورة من كواليس التحضيرات، وأرفقها بتعليق جاء فيه: «توكلنا على الله.. خطوة جديدة.. حلم قديم.. مفاجأة قريبًا إن شاء الله.. برنس العالم»، في رسالة أثارت حماس متابعيه للعمل المنتظر.

المسرحية من تأليف مصطفى بسيط وإخراج نادر صلاح الدين، ويشارك في بطولتها عدد من الفنانين، على أن تبدأ عروضها في موسم الرياض، قبل أن تنطلق في جولة تشمل مسارح داخل مصر وعددًا من الدول العربية.

بالتزامن مع استعداده للمسرح، يواصل محمد إمام تحقيق نجاحات سينمائية من خلال فيلم «صقر وكناريا»، الذي ينافس حاليًا ضمن موسم أفلام صيف 2026، وحظي بإشادات واسعة منذ انطلاق عرضه في دور السينما بمختلف أنحاء الوطن العربي.

أبطال الفيلم

ويشهد الفيلم أول تعاون فني بين محمد إمام والفنان شيكو، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، وانتصار، ويارا السكري، وخالد الصاوي، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله.