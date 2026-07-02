بدأ صناع فيلم «شمس الزناتي 2» وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق التصوير، بعدما استقر صناع العمد على التعاقد مع الفنانة المصرية ياسمين رئيس للمشاركة في بطولة العمل أمام الفنان المصري محمد إمام.

موعد التصوير

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري في القاهرة، ليجمع العمل من جديد الثلاثي محمد إمام وياسمين رئيس والمخرج أحمد خالد موسى، بعد تعاونهم السابق في فيلم «لص بغداد».

عودة ثلاثي لص بغداد

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا باسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

معالجة جديدة

ويعد «شمس الزناتي 2» معالجة جديدة مستوحاة من الفيلم الشهير «شمس الزناتي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991 بإخراج الراحل سمير سيف، والذي استند في فكرته إلى الفيلم الياباني «الساموراي السبعة»، ليصبح أحد أبرز كلاسيكيات السينما المصرية.

وتتمحور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عامًا من أحداث الفيلم الأصلي، حيث تستعرض البدايات الأولى لتكوين فرقة شمس الزناتي، في إطار يجمع بين الأكشن والدراما.

مواصلة منافسة

وعلى صعيد آخر، يواصل الفنان محمد إمام المنافسة في دور العرض السينمائية من خلال فيلم «صقر وكناريا»، الذي حقق حضورًا لافتًا في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه، محققًا إقبالًا جماهيريًا في عدد من دور السينما بالوطن العربي.