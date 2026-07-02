تحدثت الفنانة المصرية صفية العمري عن محطات مهمة في مشوارها الفني، كاشفة عن كواليس من أعمالها الشهيرة «ليالي الحلمية»، إلى جانب أسباب بعض قراراتها الفنية ورؤيتها للجيل الجديد من الفنانات.

صفعة خلال التصوير

كشفت صفية العمري أن أحد مشاهد مسلسل «ليالي الحلمية» شهد اندماجًا كبيرًا من الفنان المصري الراحل صلاح السعدني، ما أدى إلى تلقيها صفعتين حقيقيتين أثناء التصوير، مؤكدة أنها واصلت استكمال المشهد رغم سقوطها على الأرض، حتى لا يتوقف التصوير.

الدور أهم من الأجر

وأوضحت أنها كانت تمنح الأولوية لقيمة الشخصية التي تقدمها، وليس للمقابل المادي، لافتة إلى أنها تكفلت في بعض الأعمال بتجهيز ملابس الشخصيات على نفقتها الخاصة، حرصًا على خروجها بالشكل الذي تراه مناسبًا.

حقيقة الانسحاب

ونفت صفية العمري أن يكون انسحابها من مسلسل «باب الخلق» بسبب خلاف مع الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، مؤكدة أن القرار جاء بعد تقليص مساحة دورها، بينما ظلت العلاقة بينهما قائمة على الاحترام.

إشادة بالجيل الجديد

كما أعربت عن إعجابها بعدد من نجمات الجيل الحالي، مشيدة بموهبة هنا الزاهد ودينا الشربيني، إلى جانب حضور مي عمر وخفة ظلها.

شائعات وفاتها

وسبق أن وضعت صفية العمري حدًا للشائعات التي طالتها بشأن وفاتها، مؤكدة في تصريحات لـ«عكاظ» أنها بصحة جيدة وما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، داعية إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأنباء.