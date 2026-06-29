تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإطلاق أكبر جولة غنائية في مسيرتها الفنية تحت عنوان «The Tour 2026/2027»، تمتد على مدار عامين، وتشمل 14 حفلاً في 10 دول، في خطوة تعكس استمرار حضورها على الساحة الفنية العربية والعالمية.

الانطلاقة من الإمارات

تبدأ هيفاء وهبي جولتها في 3 يوليو 2026 من الإمارات، قبل أن تحيي حفلاً في الأردن يوم 11 يوليو، ثم تتجه إلى مصر لإقامة حفلين يومي 23 و31 يوليو، يتخللهما حفل في لبنان يوم 25 يوليو.

السعودية ضمن أبرز المحطات

وتواصل هيفاء جولتها خلال أغسطس، إذ تحيي حفلاً في السويد يوم 15 أغسطس، قبل أن تتوجه إلى السعودية لإحياء حفل يوم 20 أغسطس، ثم تعود إلى لبنان لإقامة حفل جديد يوم 22 أغسطس، ضمن برنامجها الغنائي.

عودة إلى مصر ثم أمريكا

وخلال سبتمبر، تزور هيفاء تونس لإحياء إحدى حفلات الجولة، ثم تعود إلى مصر لإقامة حفل جديد يوم 18 سبتمبر، فيما تتجه خلال أكتوبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن محطات الجولة العالمية.

ختام الجولة في الدومينيكان

وتستكمل هيفاء وهبي جولتها خلال عام 2027، بإحياء حفلين في أستراليا خلال أبريل، قبل أن تختتم الجولة بحفل في جمهورية الدومينيكان، مع ترقب إعلان المدن المستضيفة وأماكن إقامة الحفلات، إلى جانب مواعيد طرح التذاكر خلال الفترة القادمة.

وتُعد «The Tour 2026/2027» أضخم جولة غنائية في مشوار هيفاء وهبي، سواء من حيث عدد الحفلات أو اتساع رقعتها الجغرافية، إذ تجمع بين عدد من أبرز الوجهات العربية والعالمية، في إطار خطة تستهدف التواصل مع جمهورها في مختلف أنحاء العالم.