حسم الفنان السوري الشاب الشامي الجدل المثار حول اعتزاله الفن، بعد انتشار شائعات خلال الأيام الماضية زعمت اتخاذه قراراً بالابتعاد نهائياً عن الساحة الفنية، مؤكداً أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنه مستمر في مشواره الفني.

رد حاسم

وجاء أول تعليق من الشامي عبر خاصية «الستوري» في حسابه على «إنستغرام»، إذ نفى بشكل قاطع شائعة اعتزاله، وهاجم مروجيها، مؤكداً تمسكه بالفن.

وقال: «لا ما اعتزلت، إشاعة من بعض الأغبياء، راح أعيش فنان وأموت فنان، وأنا واهب حياتي للفن»، في رسالة أنهى بها الجدل حول مستقبله الفني.

جدل حفل ليبيا

وجاءت الشائعات عقب الأزمة التي صاحبت حفله الغنائي في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أُلغي قبل ساعات من انطلاقه، بعدما أثار الإعلان عنه جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن اعتزاله.