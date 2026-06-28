أكد الفنان المصري محمد إمام أن فيلمه «صقر وكناريا» من أقرب الأعمال إلى قلبه، لأنه يجمع بين الأكشن والكوميديا ويناسب جميع أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن كواليس التصوير كانت ممتعة، ولم يستعن بدوبلير في تنفيذ مشاهد الأكشن، معرباً عن سعادته بردود فعل الجمهور.

رسالة الفيلم

وأضاف إمام في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه لم يقلق من طرح الفيلم خلال فترة الامتحانات أو المونديال، مؤكداً أن العمل الجيد ينجح في الوصول إلى الجمهور مهما كان توقيت عرضه أو حجم المنافسة.

وأشار إمام إلى أن الفيلم يناقش قضية مهمة تتعلق بأهمية وجود الأسرة في حياة الإنسان، لافتاً إلى أن تقديم هذا النوع من الموضوعات كان من أحلامه منذ فترة طويلة.

حقيقة صحة «الزعيم»

وعن والده «الزعيم» عادل إمام، أكد محمد إمام أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن ما يتردد عن حالته الصحية مجرد شائعات، لافتاً إلى أنه يتابع آراء الجمهور عبر مواقع التواصل ويقضي معظم وقته مع أحفاده.

عودة مرتقبة

وأشار إلى أن عادل إمام متحمس للعودة إلى التمثيل، لكنه ينتظر مشروعاً قوياً يليق بمشواره الفني، كما كشف أنه يستعد لعمل جديد، ويقترب من بدء تصوير فيلم «شمس الزناتي»، واعداً جمهوره بمفاجآت فنية مختلفة.

صناع العمل

ويجمع فيلم «صقر وكناريا»، بجانب محمد عادل إمام وشيكو كلاً من يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، خالد الصاوي، نسرين أمين، دانا حمدان، من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.