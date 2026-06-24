خففت محكمة مصرية عقوبة الفنان محمود حجازي في قضية الاعتداء على زوجته، من الحبس 6 أشهر إلى شهر واحد.

تفاصيل الحكم

وأصدرت محكمة جنح أكتوبر في وقت سابق حكماً بحبس الفنان محمود حجازي لمدة 6 أشهر، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالتعدي على زوجته والتسبب في إصابتها بسبب خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به زوجة الفنان، اتهمته خلاله بالتعدي عليها داخل مدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى تعرضها لإصابات، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إجراءات الفحص والتحقيق في الواقعة. واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطرفين، كما أجرت التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية. وخلال جلسات المحاكمة، نظرت المحكمة الاستئناف المقدم من دفاع الفنان على الحكم الصادر ضده، لتنتهي إلى تخفيف العقوبة من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط.