أصيبت الفنانة المصرية سحر حمدي بنزيف حاد في البطن نقلت على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فحوصات دقيقة

وأكدت مصادر طبية بأن حمدي تخضع حالياً لسلسلة من الفحوصات الدقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص، لتحديد أسباب الأزمة ووضع خطة العلاج المناسبة.

ويتابع الأطباء حالة سحر حمدي عن كثب، وسط حالة من القلق بين أفراد أسرتها والمقربين منها، في انتظار نتائج التحاليل والفحوصات التي ستكشف تفاصيل وضعها الصحي.

وتعمل الطواقم الطبية على استقرار حالتها ومراقبة التطورات أولاً بأول، تمهيداً لاتخاذ القرار العلاجي المناسب خلال الفترة القادمة.

خطأ طبي

وسافرت سحر إلى فرنسا خلال الأشهر الماضية لتلقي العلاج من تداعيات خطأ طبي تعرضت له سابقاً، كاد أن يودي بحياتها، قبل أن تنجو بأعجوبة.

وبحسب مصادر مقربة، فقد عانت الفنانة في الفترة الماضية من مضاعفات صحية شملت ظهور فتق وأورام داخلية، ما استدعى سفرها مجدداً للعلاج وإجراء فحوصات دقيقة للاطمئنان على حالتها.

وتواصل أسرة الفنانة متابعة تطورات حالتها الصحية، وسط دعوات محبيها لها بالشفاء العاجل والعودة إلى استقرارها الصحي.