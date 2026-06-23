قدّمت المحامية المصرية هايدي فضالي بلاغاً رسمياً للجهات الأمنية اتهمت من خلاله الفنان تامر شلتوت بإحداث تلفيات بسيارتها أثناء توقفها داخل أحد التجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلفيات متعمّدة

وذكرت فضالي أن سيارتها تعرّضت لخدوش في أحد الجوانب، إلى جانب كسر في المصباح الأمامي، مؤكدة أن تلك التلفيات وقعت بصورة متعمدة، وهو ما دفعها إلى اللجوء للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، مطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع تحديد المسؤول عن التلفيات التي لحقت بسيارتها.

فحص البلاغ

من جانبها، شرعت الجهات الأمنية في فحص البلاغ، والاستماع إلى أقوال مقدمة الشكوى، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما تسفر عنه التحريات.