أنهت الفنانة المصرية ريم البارودي أزمتها مع أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قبولها اعتذار أسرته رسمياً، وإعلانها التنازل عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وطَي صفحة الخلاف بشكل نهائي.

تدخل الأسرة

وجاءت خطوة التسوية بعد تدخل أسرة الشاب لاحتواء الموقف ووقف تصاعد الأزمة، ونشرت ريم عبر حسابهاعلى «فيسبوك» رسالة أكدت فيها قبول الاعتذار، ورغبتها في إنهاء الخلاف بروح من التسامح والاحترام.

وقالت في منشورها: «قبلت الاعتذار، وأتمنى أن الموضوع ما يتكررش تاني ولا مع أي زميل آخر». وشددت البارودي على رفضها القاطع لأي إساءات أو تجاوزات بحق الفنانين أو العاملين في الوسط الفني، معتبرة أن ما حدث يجب أن يكون درساً بعدم تكرار مثل هذه التصرفات.

«لن أتنازل»

وتعود تفاصيل الأزمة إلى تعرض البارودي لتعليق مسيء من أحد المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ ما دفعها في البداية إلى نشر لقطة شاشة للتعليق، والإعلان عن تحرير محضر رسمي ضده في قسم الشرطة، مؤكدة حينها عدم التهاون مع أي إساءة أو تنمر إلكتروني.

وشددت في ردها الأول على أنها ستلجأ للقانون للحصول على حقها، قبل أن تتراجع لاحقاً بعد اعتذار الأسرة وتدخلها لإنهاء الخلاف.

وحظيت الواقعة بتفاعل واسع من الجمهور، الذي انقسم بين مؤيد لموقف ريم البارودي في مواجهة الإساءة، وداعٍ إلى إنهاء الأزمة بعد الاعتذار، في ظل تنامي ظاهرة التنمر الإلكتروني عبر مواقع التواصل.