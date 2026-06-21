وثّق مقطع فيديو انهيار الفنانة اللبنانية مي حريري، أثناء استغاثتها العاجلة لإرسال فرق الإنقاذ والدوريات المختصة، لانتشال جثمان شقيقتها من تحت أنقاض منزلها.

«شيلوا أختي»

وقالت مي حريري، خلال تصويرها مقطع الفيديو من موقع منزل شقيقتها المدمر: «شيلوها من تحت الردم، شيلوا أختي من تحت الردم، مش قادرة أقول صباح الخير، ومبقتش عارفة الصباح من المساء».

وأضافت: «يا دولة الرئيس جوزيف عون، ما عم تقدروا تبعتوا دوريات تنشل الجثث؟ أختي كانت سيدة كبيرة في السن، جالسة في بيتها، نائمة على سريرها، أنا بناشد دولة الرئيس: شيلوها من تحت الردم، لازم تتبعت دوريات تشيلها».

غارة إسرائيلية

وتوفيت شقيقة الفنانة مي حريري إثر غارة إسرائيلية استهدفت إحدى المناطق في النبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن تدمير المنزل ومصرعها، حيث كانت متواجدة بداخله.