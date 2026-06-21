يشهد صيف 2026 حراكًا لافتًا في سوق الموسيقى العربية مع عودة عدد من نجوم الغناء إلى طرح الألبومات الكاملة، بعد سنوات من هيمنة الأغاني المنفردة التي فرضتها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسجل الفنان محمد حماقي انطلاقته المبكرة في الموسم عبر ألبومه الجديد «سمعوني»، الذي يضم 18 أغنية، بتنوع موسيقي واسع وتعاونات مع نخبة من صناع الأغنية العربية.

من جانبه، اختار أحمد سعد تقديم تجربة مختلفة، من خلال طرح خمسة ألبومات قصيرة ومتنوعة في أنماطها الغنائية، تشمل الأعمال الشعبية والحزينة والكلاسيكية والأوركسترالية والإلكترونية، مع الاعتماد على مواهب شابة في الكتابة والتلحين. ويستعد عمرو دياب لطرح ألبوم جديد يضم 12 أغنية، فيما يعود محمد فؤاد إلى الألبومات الكاملة بعد غياب دام 16 عامًا. كما يشارك رامي صبري بألبوم «قمر»، بينما حدد رامي جمال السابع من يوليو موعدًا لإطلاق ألبومه الجديد.

كذلك يضع تامر عاشور اللمسات الأخيرة على ألبومه المرتقب، في حين تستعد شيرين عبد الوهاب وأنغام لتقديم أعمال غنائية جديدة خلال الموسم. ويرى الناقد الفني مصطفى حمدي، في تصريح لـ«عكاظ»، أن موسم صيف 2026 يختلف عن السنوات الماضية بعودة عدد من النجوم إلى طرح الألبومات الكاملة، وزيادة عدد الأغنيات وتنوعها، باعتباره الموسم الأكثر نشاطًا للاستماع إلى الموسيقى، مشيرًا إلى أن مشاركة نجوم جيل التسعينات أسهمت في خلق منافسة قوية ومتنوعة بين أجيال مختلفة من المطربين.