كشفت نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، تفاصيل تجربة صحية صعبة مرت بها خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تعرضت لاضطرابات مفاجئة نتيجة إصابتها بحساسية شديدة من عدة عوامل، وهو ما انعكس على حالتها الصحية وحياتها اليومية.

وأثارت نور حالة من القلق بين متابعيها بعد أن نشرت صورة عبر خاصية «الستوري» على حسابها في «إنستغرام»، ظهرت خلالها داخل أحد المراكز الطبية وهي ترتدي قناع الأكسجين، لتكشف للمرة الأولى عن جزء من الأزمة الصحية التي واجهتها أخيرًا.



زيارات متكررة للمستشفيات

وأوضحت في رسائلها أن الأشهر الأخيرة كانت من أصعب الفترات التي مرت بها، إذ عانت من نوبات متكررة من الحساسية، ما استدعى زيارات متكررة للمستشفيات وإجراء فحوصات طبية متعددة، في محاولة للوصول إلى تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.



رسالة توعية ودعم

واختتمت نور رسالتها بالتأكيد على أن مشاركتها لهذه التجربة تأتي بهدف التوعية ودعم كل من يمر بظروف صحية مشابهة، مشيرة إلى أن الأمل في التعافي والرعاية الطبية الجيدة يظلان متاحين دائمًا رغم صعوبة التجربة.



خطوة التمثيل

في خطوة فنية لافتة، تخوض نور عمرو دياب أولى تجاربها في عالم التمثيل من خلال فيلم «الكراش»، الذي يحمعها مع والدتها الفنانة المصرية شيرين رضا، ويعرض حالياً ضمن منافسات أفلام موسم الصيف لعام 2026.