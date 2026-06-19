شهدت أغنية «يالسعودي الغالي» للفنان السعودي عبدالله رشاد تفاعلاً ملحوظًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تداولها عدد من الجماهير والمحتوى الرياضي الداعم لـ«الأخضر».

وجاء إطلاق الأغنية في إطار الأعمال الوطنية المساندة للمنتخب، إذ تحمل مضامين تعبّر عن الفخر بالهوية السعودية ودعم اللاعبين خلال مشوارهم في البطولة العالمية. ويجمع العمل بين الإيقاعات السعودية والطابع الحماسي المرتبط بالأجواء الرياضية الكبرى.

من جهته، أكد عبدالله رشاد لـ«عكاظ» أن «يالسعودي الغالي» أقل ما أقدّمه دعماً لصقورنا الخضر، وأي عمل فني لدعم المنتخب الوطني يمثل مصدر فخر لكل فنان سعودي، مشيرًا إلى أهمية دور الفن في مواكبة المناسبات الوطنية والرياضية وتعزيز روح الانتماء.

وتأتي «يالسعودي الغالي» ضمن سلسلة من الأغاني الوطنية التي ترافق المشاركات السعودية في المحافل الرياضية الدولية، وتسعى إلى رفع المعنويات وإبراز حالة الالتفاف الجماهيري حول المنتخب الوطني مع منافسات كأس العالم 2026.