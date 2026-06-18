أعلنت الفنانة المصرية أميرة فتحي عودتها إلى الساحة الغنائية خلال الفترة القادمة من خلال طرح أغنية جديدة تنتمي إلى لون الراب، مؤكدةً أن العمل يمثل تجربة مختلفة تسعى من خلالها إلى تقديم جانب جديد من موهبتها الفنية.

بصمة خاصة

وقالت فتحي، خلال ندوة صحافية لتكريمها: «أستعد لطرح أغنية «سينغل» تحمل طابعاً عصرياً تعتمد على إيقاعات حديثة»، مشيرةً إلى أنها متحمسة لهذه الخطوة التي تعتبرها محطة جديدة في مشوارها الفني.

وأوضحت أن الأغنية تقوم على فكرة مميزة وكلمات قريبة من الجمهور، مؤكدةً حرصها على تقديم عمل مختلف يحمل بصمة خاصة ويواكب التطورات الموسيقية الحالية، معبّرةً عن سعادتها بالعودة إلى الغناء بعد فترة من الغياب، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المفاجآت الفنية، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، مشيدةً بالدعم الذي تتلقاه من جمهورها، والذي يمنحها دافعاً قوياً للاستمرار وتقديم أعمال جديدة ومميزة.

اعتذرت عن 5 أعمال

وفسرت فتحي أسباب غيابها عن الساحة الفنية أخيراً، مؤكدةً اعتذارها عن عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها تفضل اختيار أعمالها بعناية نظراً لأن الجودة بالنسبة إليها أهم من كثرة المشاركات الفنية.

وقالت: «اعتذرت عن المشاركة في أربعة مسلسلات تلفزيونية وفيلم سينمائي، بعدما لم أجد فيها ما يتوافق مع رؤيتي الفنية، لاسيما أن بعضها كان يواجه مشكلات إنتاجية، وهو ما دفعني إلى الابتعاد عنها».

وأضافت: «أحرص دائماً على الحفاظ على الثقة التي صنعتها مع الجمهور على مدار سنوات، لذلك لا أقبل المشاركة في أي عمل فني لمجرد التواجد، بل أبحث عن الأدوار التي تضيف إلى مسيرتي وتترك أثراً لدى المُشاهد».

وأشارت أميرة فتحي إلى أن دخولها مجال الإنتاج جاء بدافع حبّها للفن ورغبتها في المساهمة في دعم الصناعة الفنية، مؤكدةً أن ازدهار الحركة الثقافية والفنية يمثل مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في المجال.