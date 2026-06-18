فجرت الفنانة السعودية الشابة لمى الكناني مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، مسدلة الستار على مسيرة درامية خاطفة استمرت لعامين فقط، تركت خلالها بصمة مميزة جعلتها من أبرز وجوه الجيل الجديد في الدراما الخليجية.

آخر ظهور

وقالت الكناني في منشور عبر حسابها في «سناب شات»: «أنا لمى الكناني وهذا آخر ظهور لي، إيه مثل ما سمعتوا، قررت أعتزل التمثيل بشكل نهائي».

وأضافت: «يمكن القرار يصدم كثيرين، ويمكن ناس ما راح يعجبهم، بس هذي حياتي وأنا أدري وش يناسبني».

وتحدثت عن أسباب قرارها بالاعتزال فقالت: «الفترة الأخيرة كشفت لي أشياء كثيرة، وخلّتني أعيد حساباتي من جديد، وأفهم إن مو كل شي يستاهل أضحّي عشانه. الشهرة؟ الأضواء؟ التصفيق؟ كلها أشياء حلوة، بس مو كل شيء».

اخترت نفسي

وتابعت: «أنا اليوم اخترت نفسي قبل أي شيء، واخترت أوقف في الوقت اللي أنا أبيه، مو الوقت اللي غيري يفرضه علي».

واختتمت بالقول: «شكراً لكل شخص دعمني، واللي زعل.. مع الوقت راح يفهم. لمى الكناني.. تقفل هذا الفصل، وتبدأ حياة جديدة».

من الـ«تيك توك» إلى «البلاتوه»

لم يكن التمثيل ضمن الخطط المسبقة للمى الكناني (28 عاماً)؛ فقد بدأت رحلتها كمؤثرة نشطة وصانعة محتوى على منصة «تيك توك» إلى جانب عملها كعارضة أزياء (موديل).

ولعبت الصدفة البحتة دورها المحوري عندما شاهدها أحد المنتجين خلال جلسة تصوير، ليرشحها فوراً لدور صغير في مسلسل «طراد». كان هذا الدور بمثابة التذكرة الذهبية التي قادتها سريعاً نحو البطولة الجماعية التي غيّرت مجرى حياتها المهنية.

«شارع الأعشى»

وجاءت الانطلاقة الكبرى للكناني عبر تجسيدها شخصية «عزيزة» في المسلسل الدرامي الناجح «شارع الأعشى»، المستوحى من رواية الكاتبة بدرية البشر.

وتميزت لمى في هذا العمل بتقديم أداء لافت للفتاة الرومانسية في حقبة تاريخية معينة، إلى جانب أدائها الصوتي المميز كـ«راوية» لأحداث المسلسل.

ومع عرض الموسم الثاني للمسلسل في رمضان 2026، كشفت الكناني عن نضج فني كبير؛ إذ تحولت شخصية «عزيزة» نحو صراعات أعمق تتّسم بالوعي والانتقام ومواجهة الضغوط العائلية القاسية. وباعتزالها اليوم، يترقب الجمهور مصير شخصيتها في الموسم الثالث للمسلسل، خصوصاً بعد التحولات التي شهدها العمل إثر الوفاة الدرامية لشخصية «وضحى» (التي جسّدتها النجمة إلهام علي).