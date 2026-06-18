تصاعدت حدة الخلاف بين نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، والفنان المصري حلمي عبد الباقي، بعدما أعلن الأول امتلاكه مستندات وأدلة خطيرة ستكشف خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تحرك قانوني ضد صفحات على منصات التواصل اتهمها بنشر أخبار غير دقيقة.

تصعيد وتبادل

وأكد كامل، في بيان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أنه لن يتجاهل أي اتهامات موجهة إليه، مشيرًا إلى أنه سيعرض ما وصفه بالحقائق مدعومة بالأدلة، متهمًا حلمي عبد الباقي بمحاولات للحصول على أموال بطرق غير مشروعة خلال فترة عمله داخل النقابة.

وأضاف: سأكشف تفاصيل المبالغ التي حصل عليها عبد الباقي تحت بند بدلات السفر والمأموريات، إلى جانب اتهامات تتعلق بطلب نسب من إيرادات النقابة، وفق ما جاء في تصريحاته.

اتهامات بالرشوة

ووجه نقيب الموسيقيين اتهامات مباشرة لحلمي عبد الباقي بتقاضي رشوة، مؤكدًا امتلاكه شهادات من أعضاء سابقين بمجلس النقابة لدعم روايته دون الكشف عن تفاصيل إضافية في بيانه.

إجراءات قانونية

واختتم كامل بيانه بالإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صفحات وصفها بالوهمية، مؤكدًا أنها تدعم حلمي عبد الباقي وتنشر معلومات غير دقيقة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية بحقها تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الخلافات المتصاعدة بين الطرفين داخل نقابة المهن الموسيقية، والتي سبق أن انتهت بإيقاف حلمي عبد الباقي عن ممارسة مهماته النقابية وإحالته إلى مجلس تأديب للتحقيق في عدد من الوقائع المنسوبة إليه.