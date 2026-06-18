كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، نيته اعتزال الغناء خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مؤكدًا بأن القرار يأتي حرصًا منه على الحفاظ على تاريخه الفني ومكانته لدى الجمهور قبل الوصول إلى مرحلة قد يتراجع فيها عطاؤه الفني.

خلاص كبرنا

وقال الرباعي خلال ظهوره في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي اللبناني محمد قيس، "لا أرغب في الاستمرار بالغناء حتى أصل إلى مرحلة أفقد فيها قدرتي على تقديم المستوى الفني الذي اعتاد عليه جمهوره، مؤكداً بأن الاعتزال في الوقت المناسب يعد خياراً أفضل من البقاء على الساحة رغم تراجع العطاء.

وأضاف: «خلاص كبرنا... كمان 3 سنين أو بالكتير 5 سنين هبطل غناء وهعتزل.. لأني مش حابب أوصل لمرحلة العجز، أو في يوم من الأيام أغني قدام كام نفر».

الفنان الذكي

وتابع «الفنان الذكي هو من يعرف متى يتوقف»، مفضّلًا إنهاء مسيرته وهو في كامل حضوره الفني، بدلًا من الانتظار حتى تتراجع قدراته أو يقل الإقبال على حفلاته.

أزمة نفسية

وكشف الرباعي عن أزمة نفسية مرّ بها أخيراً، موضحًا أنه واجه ضغوطًا كبيرة دفعته إلى إعادة النظر في العديد من الأمور وترتيب أولوياته من جديد، مشيراً الى أن اكتشافه نفاق بعض الأشخاص المقربين منه كان من أكثر المواقف التي أثرت فيه نفسيًا، مؤكدًا أن الزيف والخداع من أكثر الصفات التي يرفضها، خصوصًا عندما تصدر ممن منحهم ثقته.