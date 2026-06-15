نُقلت الإعلامية الكويتية مي العيدان إلى أحد المستشفيات بشكل عاجل، بعد تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة أعقبت مغادرتها أحد العروض المسرحية، وخضعت للفحوصات الطبية وتلقت الرعاية اللازمة.

هبوط وجفاف

وبحسب ما أعلنت مي العيدان عبر حسابها على «إنستغرام»، فإن حالتها الصحية تدهورت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وجفاف شديد في الجسم؛ ما استدعى نقلها فوراً إلى المستشفى.

وأوضحت الإعلامية الكويتية أن الأطباء يدرسون إمكانية إبقائها في المستشفى لمدة يومين؛ بهدف مراقبة حالتها الصحية عن كثب واستكمال الخطة العلاجية اللازمة.

وقالت مي العيدان في منشور لها: «الحمد لله، من المسرح ما أمداني أروح البيت.. كم ساعة وسيدة بالإسعاف للمستشفى. الدكتور يبشرني بهبوط حاد بالدورة الدموية وجفاف حاد بالجسم. ورب الكعبة أحس عروقي تعورني من الجفاف، وودي أصرخ من العوار والألم مو قادرة».