اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على إنجازات مطاري نجران وشرورة، وتسلّم شهادة الاعتماد الدولي لتجربة العميل (المستوى الثاني) التي حصل عليها مطارا نجران الدولي وشرورة، الصادرة عن مجلس المطارات الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي، يرافقه عدد من القيادات.

واطّلع أمير نجران خلال اللقاء على التقرير السنوي لمطاري نجران الدولي وشرورة لعام 2025، والحركة التشغيلية والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، واطّلع كذلك على تقرير الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الخاص بالتجمع، فيما تضمن التقرير السنوي أبرز مؤشرات الأداء، حيث بلغ عدد المسافرين في مطاري نجران الدولي وشرورة أكثر من 1.550.000 مسافر، بنسبة زيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2024، فيما بلغت عدد الرحلات في المطار أكثر من 12.000 رحلة محققًا نموًا بنسبة 25%.

ونوه أمير منطقة نجران بما يحظى به قطاع الطيران من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله، مشيدًا بحصول مطاري نجران الدولي وشرورة على شهادة الاعتماد الدولي لتجربة العميل، وعدّ ذلك إنجازًا يعكس ما يحظى به القطاع من دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين.

من جهته أكد المهندس مسرحي حرص التجمع على تحقيق مستهدفاته بما يتماشى مع برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.