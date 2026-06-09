تستعد الدراما التركية لإعادة تقديم قصة «روبي» الشهيرة، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «حياة الآخرين»، في خطوة تعيد إحياء العمل الذي حقق نجاحاً واسعاً بنسخته المكسيكية للنجمة باربرا موري عام 2004 وبنسخته العربية التي قادتها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عام 2012.

ويأتي العمل الجديد برؤية درامية أكثر عمقاً وتركيزاً على الجوانب النفسية للشخصيات، مع الحفاظ على الخطوط الأساسية للقصة التي تدور حول الطموح والسعي إلى الصعود الاجتماعي وما يرافق ذلك من صراعات وتحديات.

وتتولى بطولة النسخة التركية الممثلة الشابة إيلول ليز كاندمير، فيما يشرف على إخراج العمل بوراك موجدجي، وسط ترقب من الجمهور والنقاد لمعرفة مدى قدرة النسخة الجديدة على تحقيق النجاح الذي حققته النسختان المكسيكية والعربية.

ويُعد مسلسل «روبي»، من أبرز الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور العربي والعالمي، ما يجعل النسخة التركية أمام تحدٍ كبير لتقديم معالجة مختلفة تحافظ على جاذبية القصة وتواكب تطلعات المشاهدين.