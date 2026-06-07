تعرض الفنان المصري عبد العزيز مخيون لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

أزمة صحية

وكشف الفنان أيمن أمير تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها عبد العزيز مخيون، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، طالب فيه الجمهور بالدعاء للفنان القدير، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى ممارسة نشاطه الفني، موجهاً الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مشيداً بدوره في دعم الفنانين ومساندتهم خلال الأزمات الصحية والإنسانية التي يمرون بها.

«سوا» و«إفراج»

من جهة ثانية، شهد رمضان الماضي حضوراً مكثفاً للفنان عبد العزيز مخيون، إذ شارك في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها «سوا سوا» و«إفراج»، مقدماً أدواراً متنوعة نالت استحسان الجمهور وأكدت مكانته كأحد أبرز نجوم الدراما المصرية.