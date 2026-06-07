يستعد الفنانان مصطفى غريب وحاتم صلاح لتجديد لقائهما أمام الجمهور من خلال فيلم «الورشة»، المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2026، في خطوة تؤكد استمرار الشراكة الفنية الناجحة التي جمعتهما في أكثر من عمل خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد الفيلم ثالث تعاون سينمائي متتالٍ بين الثنائي خلال العام الجاري، بعدما حققا حضوراً لافتاً في فيلم «برشامة»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، قبل أن يتجدد التعاون بينهما في فيلم «الكلام على إيه» المعروض ضمن موسم عيد الأضحى.

ويشارك في بطولة «الورشة» كل من هشام ماجد وأكرم حسني ومصطفى غريب وآية سماحة وجميلة عوض ومحمد علاء ونوران ماجد، فيما يظهر حاتم صلاح كضيف شرف ضمن أحداث العمل. وتدور القصة في إطار كوميدي مستوحى من أحداث حقيقية حول عملية نصب كبيرة، تقود أبطال الفيلم إلى سلسلة من المطاردات والمواقف غير المتوقعة.