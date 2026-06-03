أصدرت محكمة التمييز بالبحرين حكماً نهائياً بإدانة شاعرة بتهمة الإزعاج المتعمَّد والإساءة إلى المطربة هند البحرينية عبر تطبيق «سناب شات»،إذ استغلّت المدانة حسابها لنشر سلسلة من الإهانات والتجريح، ورغم عدم التصريح باسم الفنانة في المنشورات، استندت المحكمة إلى القرائن وسياق الخلاف المهني السابق بين الطرفين لإثبات التهمة.

تفاصيل النزاع

بدأت الأزمة إثر خلاف أعقب علاقة عمل جمعت الشاعرة والفنانة هند البحرينية، ثم تطور الخلاف إلى هجوم متسلسل عبر منصة «سناب شات»، ما دفع النيابة العامة لتوجيه تهمة إساءة استعمال أجهزة التواصل السلكية واللاسلكية.

ورغم حصول الشاعرة على حكم بالبراءة في محكمة أول درجة، أستأنفت النيابة العامة على القرار، ما أدى لإصدار حكم من المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية بإلغاء البراءة وفرض عقوبة الحبس، قبل أن تتدخل محكمة التمييز لتأكيد الإدانة مع استبدال عقوبة الحبس لـ 6 أشهر، بتعهد رسمي يمنع التعرض للفنانة بأي شكل.

تشهير إلكتروني

أرست المحكمة في حيثياتها مبدأً قانونياً بالغ الأهمية في قضايا التشهير الإلكتروني، فقد أكدت أن لها الصلاحية الكاملة لتحديد هوية المجني عليه من خلال ظروف الواقعة.

ويعني هذا أن لجوء المسيء إلى التلميح بدلاً من التصريح لا يعفيه من المساءلة القانونية، فمتى ما كانت الملابسات تشير بوضوح إلى الشخص المستهدف، تصبح الإدانة نافذة ولا تقبل الجدل أمام محكمة التمييز.