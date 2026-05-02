أعلن النجم العالمي زين مالك إلغاء جميع حفلاته المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولته الغنائية «KONNAKOL»، التي كانت مقررة خلال شهر مايو، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى أخيراً، في خطوة جاءت بدافع الحفاظ على صحته ومنحه الوقت الكافي للتعافي الكامل.

نصيحة الأطباء

وأثار هذا القرار حالة من التفاعل الواسع بين جمهور الفنان حول العالم، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، وعبّر العديد من محبيه عن دعمهم له وتفهمهم لقراره، متمنين له الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى المسرح.

وأعلن مالك قراره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ونشر رسالة مباشرة إلى جمهوره، أوضح فيها أنه اضطر لاتخاذ هذا القرار بعد أن نصحه الأطباء بالحصول على فترة راحة إضافية، مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت بشكل تدريجي، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت للاستقرار.

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة نسبيًا، خصوصًا بعد نقله إلى المستشفى في أبريل الماضي، دون الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرض لها، وهو ما زاد من قلق جمهوره، قبل أن يطمئنهم لاحقًا بتحسن حالته وعودته إلى منزله لاستكمال فترة التعافي.

إعادة تقييم

وأوضح مالك أنه كان يأمل في العودة سريعًا إلى نشاطه الفني واستكمال جولته كما هو مخطط، إلا أن وتيرة التعافي جاءت أبطأ مما توقع، ما دفعه إلى إعادة تقييم جدوله الفني، واتخاذ قرار إلغاء حفلات الولايات المتحدة كإجراء احترازي لتجنب أي مضاعفات صحية، مؤكداً شعوره بالامتنان الكبير للدعم الذي تلقاه من جمهوره خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له دور مهم في رفع معنوياته ومساعدته على تجاوز المرحلة الصعبة، وهو ما يعكس العلاقة القوية التي تربطه بمتابعيه حول العالم.

جولة «KONNAKOL»

وأكد مالك أن جولته «KONNAKOL» لا تزال مستمرة في عدد من الدول الأخرى، إذ من المقرر أن يحيي مجموعة من الحفلات خلال شهر مايو في المكسيك، إلى جانب محطات أخرى في المملكة المتحدة وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وفق الجدول الرسمي المعلن سابقًا.

وأعرب الفنان عن حماسه للقاء جمهوره في هذه الدول، مؤكدًا أنه يعمل على استعادة كامل لياقته الفنية والصحية قبل صعوده إلى المسرح مجددًا، حتى يتمكن من تقديم عروض تليق بتوقعات محبيه.

شعور بالحزن

وفي رسالته، لم يُخفِ زين مالك شعوره بالحزن لعدم تمكنه من لقاء جمهوره في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، خصوصًا أن هذه الحفلات كانت تحظى بانتظار كبير، إلا أنه شدد على أن صحته تأتي في المقام الأول، وأنه يفضل التأجيل على تقديم عروض قد لا تكون بالمستوى الذي يطمح إليه.

كما وعد جمهوره في الولايات المتحدة بأنه سيعمل على تعويض هذه الحفلات في وقت لاحق، بمجرد تعافيه الكامل، مؤكدًا أن عودته إليهم مسألة وقت، وليست إلغاءً نهائيًا.