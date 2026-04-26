حسم الفنان اللبناني رامي عياش مصير التعاون الفني مع زميله محمد فؤاد، مشيرًا إلى وجود «دويتو» يجمعهما قريبًا لكن لم يتم الاستقرار بعد على موعد نهائي للتنفيذ.

تأجيل وتعاون

وقال عياش في تصريحات إعلامية: «رغم التأجيل، لا تزال فكرة التعاون قائمة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن»، مشيرًا إلى تقديره الكبير لمسيرة محمد فؤاد الفنية.

وأضاف: «محمد فؤاد فنان كبير، وأتمنى أن يجمعنا عمل يليق بجمهورنا ويأتي على قدر توقعاتهم».

لبناني مصري

وقدم رامي عياش أشهر دويتو لبناني مصري في السنوات الأخيرة عبر أغنية «بحب الناس الرايقة» مع نجم الأغنية الشعبية الراحل أحمد عدوية، التي تفيض بروح التفاؤل والتصالح مع النفس والعالم، وتمنح المستمع طاقة إيجابية.