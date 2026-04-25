نفى الفنان المصري باسم سمرة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المشاركة مع الفنان المصري محمد رمضان في عمل درامي يعرض في رمضان القادم، مؤكدًا أن ما ينشر في هذا السياق لا يزال غير مؤكد ولم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي.

تكهنات فقط

وأوضح سمرة، في تصريحات إعلامية، أن أي تعاون فني محتمل بينهما في المستقبل سيتم الإعلان عنه بصورة رسمية وواضحة، لكنه شدد على أن الحديث الحالي لا يتجاوز كونه تكهنات فقط.

بنات فاتن

وكشف باسم انشغاله بتصوير فيلم جديد بعنوان «بنات فاتن» إلى جانب الفنانة يسرا، موضحًا أن العمل ما زال في مرحلة التنفيذ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الراهن.

كما يستعد محمد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» في السينما بمصريوم 14 مايو، على أن يبدأ عرضه في بقية الدول العربية اعتبارًا من 21 مايو.