أرجع مطرب المهرجانات المصري عمر كمال توقفه عن الغناء في الملاهي الليلية لأسباب دينية، مؤكداً الاكتفاء بإحياء الحفلات الخاصة والمناسبات.

أموال حلال

وقال خلال استضافته ببرنامج «كل الناس»: «عندما أغني في الأفراح، تكون أموالي حلالاً وليست حراماً، لأني أحيي فرحاً للمتزوجين وأعمل الإشهار».

وأضاف: «أنا أقوم بالتبرعات والأعمال الخيرية، وأساعد مرضى غسيل الكلى، وأعمل مع أخي، وأهتم بأهلي، وأي أموال تدخل لي من عملي في الفن، يجب أن أخرج منها شيئاً لله».

سيارات وعقارات

وعن تفاصيل حياته المادية واستثماراته، أوضح امتلاكه 5 سيارات، أغلاها من طراز «مرسيدس G-Class» بقيمة 9 ملايين جنيه، ما يعكس استقراره المالي، مشيراً إلى استثماره في العقارات بشراء وحدات سكنية في مناطق مختلفة بمصر، بغرض الاحتفاظ بها كخطة مستقبلية للاستقرار الأسري.

استثمار بيكا

وانتقد كمال تجربة زميله مغني المهرجانات حمو بيكا بالاستثمار في الذهب، معتبراً أنها لم تحقق نجاحاً ملحوظاً.