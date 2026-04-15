كشفت الفنانة الإعلامية السورية سارة نخلة تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها لترميم أنفها، بعد تعرضها لوعكة صحية قبل 3 أشهر استوجبت إجراء جراحة عاجلة.

ضيق التنفس

وأعلنت سارة نخلة، في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية في «فيسبوك» في يناير الماضي، خضوعها لعملية جراحية، إثر تعرّضها لضيق شديد في التنفس، واستدعت حالتها تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأوضحت أنها تعاني منذ فترة مشكلات متكرّرة في التنفس، وأجّلت العملية سابقاً، لكنها اضطرت الآن لاتخاذ القرار بعد اشتداد نوبات ضيق التنفس، بحيث لم يعُد ممكناً تأجيل الجراحة.

كما أكدت أن حالتها الصحية كانت ستتفاقم، مشيرةً إلى أن قرار الخضوع للعملية جاء حرصاً على سلامتها ومنعاً لأي مضاعفات قد تهدّد حياتها.