في مشهد جديد من أزماته المتكررة داخل أوروبا، وجد مغني الراب الأمريكي كانييه ويست نفسه أمام قرار مفاجئ بتأجيل حفله المرتقب في مدينة مارسيليا الفرنسية، والذي كان من المقرر إقامته يوم 11 يونيو القادم.

بدأت القصة عندما نشر ويست، المعروف باسم «Ye»، بيانًا عبر منصة «إكس»، أعلن فيه أنه وبعد تفكير طويل قرر إرجاء العرض إلى أجل غير مسمى، دون أن يحدد موعدًا بديلًا، في وقت كانت فيه الأجواء من حوله تزداد توترًا مع تصاعد الحديث عن إمكانية منع الحفل من الأساس.

منع الحفل

وفي الخلفية، تشير تقارير إعلامية إلى أن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز كان يدرس اتخاذ إجراءات لمنع الحفل، على خلفية تصريحات سابقة لويست أثارت جدلاً وانتقادات حادة.

قيود أوروبية

ويواجه ويست قيودًا متصاعدة داخل أوروبا، إذ سبق أن قررت سلطات المملكة المتحدة منعه من دخول أراضيها، ما أدى إلى إلغاء أحد مهرجاناته، وسط انتقادات سياسية، من بينها تصريح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي وصف التعامل معه بأنه مقلق للغاية.

احتواء الأزمة

وفي محاولة لتهدئة الجدل، أكد ويست في منشورات لاحقة تحمله المسؤولية ورغبته في تصحيح أخطائه، مشيرًا إلى أن تقبل آرائه وتصرفاته قد يستغرق وقتًا، بينما يظل مستقبله الفني في أوروبا غير واضح.