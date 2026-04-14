تجري الفنانة المصرية نجوى فؤاد، بعد غدٍ (الخميس)، عملية جراحية في الظهر في أحد مستشفيات القاهرة.

رحلة العلاج

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات إعلامية: «حالتي الصحية بتتحسن كثير عن الأول، وطبعاً ماشية بالعلاج والأدوية، والمفروض أدخل أعمل عملية تانية يوم الخميس وبعدها نبدأ رحلة جلسات العلاج الطبيعي، والفترة دي أنا قاعدة في البيت لأن الأطباء منعوني من الحركة تماماً».

ألم في الظهر

وأضافت: «أعاني من ألم شديد في الظهر، ولما تعبت اليومين اللي فاتوا رحت كشفت على طول والدكتور طلب مني إشاعات وتحاليل وبناء على نتائجها سيحدد الدكتورموعد العملية الجراحية لأن حالة ظهري الصحية تحتاج إلى عملية وليس علاج دوائي».

زيارة مشتركة

وزار وفد مشترك من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، منذ أيام، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها وحاجاتها في هذه المرحلة من حياتها، وأكد الحضور خلال الزيارة حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو والنقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري والعربي بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تُعد واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقي، وأن ما قدمته على مدار مشوارها الفني الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.