أعلن الفنان المصري أحمد سعد موعد إطلاق ألبومه الجديد «الحزين»، الذي يُعد الانطلاقة الأولى ضمن مشروعه الغنائي الجديد، الذي يقوم على تقسيم أعماله إلى عدة ألبومات منفصلة.

موعد الإصدار

وشارك سعد مقطعاً ترويجياً عبر حساباته الرسمية، ظهر خلاله جزء من الأغنيات، وعلّق قائلاً إن الألبوم سيصدر غداً (الأربعاء)، وهو موجه لكل من عاش مشاعر الحزن والتجارب العاطفية المؤثرة.

الألبوم «الحزين»

ويأتي الألبوم «الحزين» كأول خطوة في خطة موسيقية استثنائية أعلن عنها سعد، تهدف إلى كسر النمط التقليدي في طرح الألبومات.

ويتضمن المشروع إصدار 5 ألبومات غنائية منفصلة، يحتوي كل منها على 5 أغنيات فقط، مع تنوع كبير في الأساليب الموسيقية لتناسب مختلف الأذواق والفئات.

ويحمل الألبوم الأول طابعاً درامياً بعنوان «الحزين»، ويركز على الأغاني العاطفية والوجدانية، فيما سيقدم الألبوم الثاني «الفرفوش» أجواءً مرحة وإيقاعات خفيفة.

فيما يأتي الألبوم الثالث تحت اسم «الإلكتروني»، مع اعتماد واضح على الموسيقى الحديثة والإيقاعات السريعة، مستلهماً بعض نجاحاته السابقة مثل أغنية «وسع وسع».

ويخصص الألبوم الرابع لإحياء التراث الغنائي العربي، من خلال إعادة تقديم أعمال لكبار نجوم الزمن الجميل مثل عبدالحليم حافظ وأم كلثوم.

أما الألبوم الخامس «الأوركسترا»، فيعتمد على التوزيعات الموسيقية الضخمة والآلات الكلاسيكية، في تجربة تمزج بين الأصالة والحداثة، إذ أوضح أحمد سعد أن اختياره لرقم 5 جاء لأسباب شخصية، إلى جانب رغبته في تجنب الحسد.