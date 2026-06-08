أكدت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، اليوم (الإثنين)، رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما دفع السلطات إلى تفعيل أنظمة الإنذار في عدد من المناطق ورفع مستوى التأهب الأمني.

وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع تهديدات صاروخية قادمة من إيران، فيما دعت الجبهة الداخلية السكان إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية والتوجه إلى المناطق المحصنة عند الحاجة.

صفارات الإنذار في القدس وبئر السبع والنقب

ودوت صفارات الإنذار في القدس ومناطق واسعة من النقب، بعد رصد الصواريخ، كما شملت التحذيرات منطقة بئر السبع ووسط النقب، وسط متابعة ميدانية من الجهات الأمنية وفرق الطوارئ.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى رصد سقوط صواريخ وشظايا في منطقتي بيت شيمش غرب القدس ومدينة بئر السبع في النقب.

سقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار

وفي الضفة الغربية، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية، مؤكدة عدم تسجيل أضرار أو إصابات وفق المعلومات الأولية.

استنفار فرق الإسعاف والدفاع المدني

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية تحرك طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى عدد من المواقع التي وردت بشأنها بلاغات عن سقوط مقذوفات أو شظايا، بالتزامن مع استمرار عمليات التحقق الميداني.

اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر

وفي تطور سياسي وأمني متزامن، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث التطورات الميدانية والتعامل مع التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران.