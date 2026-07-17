دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع تشغيل بئر وادي المعسل والمحطة التحويلية التابعة له في مديرية المظفر بمحافظة تعز، ضمن مشروع تعزيز مصادر المياه الآمنة والنظيفة بشكل مستدام لسكان المحافظة.

ويتضمن المشروع تركيب منظومة متكاملة للطاقة الشمسية لتشغيل البئر والمحطة التحويلية وضخ المياه إلى الخزانات، بما يضمن استمرارية الخدمة وتقليل الاعتماد على المشتقات النفطية وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، تستفيد منه 50000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة على دعم مشاريع المياه المستدامة في اليمن، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وزيادة الأمن المائي، والارتقاء بالظروف المعيشية للسكان، وتحقيق أثر إنساني وتنموي مستدام.