تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، من إعادة النبض لمعتمرة هندية تبلغ من العمر 52 عاماً، بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في القلب والتنفس أثناء وجودها بجوار سور البقيع، وذلك بزمن استجابة بلغ 50 ثانية.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بالإنابة الدكتور عمر بن حسين العطاس، أن سرعة وصول الفرق الإسعافية والتدخل المبكر أسهما -بعد توفيق الله- في إنقاذ حياة المعتمرة واستعادة نبضها، مؤكداً أن الفرق الإسعافية في المنطقة المركزية تعمل على مدى الساعة وفق خطط تشغيلية تضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الإسعافية لزوار المسجد النبوي الشريف.

وباشرت الفرق الإسعافية الحالة فور وصولها، إذ تبين تعرض المعتمرة لتوقف في القلب والتنفس، وجرى تطبيق الإجراءات الإسعافية اللازمة والبدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي، حتى تمت استعادة النبض واستقرت حالتها مبدئياً.

وأضاف الدكتور العطاس أن هذه الحالات تؤكد أهمية سرعة الإبلاغ عن الحالات الطارئة والتدخل الإسعافي المبكر، ودورهما الفاعل في رفع فرص النجاة، مشيداً بجاهزية الكوادر الإسعافية واحترافيتها في التعامل مع الحالات الحرجة، خصوصاً خلال أوقات كثافة الزوار والمصلين.

ونُقلت المعتمرة، بعد استعادة النبض، إلى مركز صحي باب جبريل لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.