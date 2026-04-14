أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن توجيهات جديدة للفنانين والإعلاميين وصناع المحتوى، شددت خلالها على ضرورة توخي الدقة قبل الموافقة على المشاركة في أي فعاليات أو مهرجانات، سواء داخل العراق أو خارجه، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المنظمة.

تنبيه بضرورة التدقيق

وأكدت النقابة في بيان رسمي أن المرحلة الحالية تستدعي قدرًا أكبر من الوعي والمسؤولية، داعية جميع العاملين في المجال الفني والإعلامي إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات دون التأكد من قانونيتها والجهات القائمة عليها.

رصد مخالفات وتحذيرات

وكشفت عن ملاحظتها لعدد من الحالات التي تم فيها استغلال أسماء فنانين في فعاليات غير مرخصة أو تفتقر للموافقات الرسمية، فضلًا عن أنشطة غير واضحة التمويل، الأمر الذي قد يعرض المشاركين لمساءلة قانونية ويؤثر على صورتهم المهنية.

اشتراطات أساسية قبل المشاركة

وشددت على ضرورة استيفاء عدة شروط قبل القبول بأي دعوة، من بينها التأكد من التصاريح الرسمية، ومعرفة الجهة المنظمة بشكل واضح، والحصول على الموافقات الأمنية والإدارية، إلى جانب التحقق من مصادر التمويل والرعاية.

تحمّل المسؤولية القانونية

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية تزويدها بكافة المستندات المتعلقة بأي فعالية لمراجعتها، محذرة من أن المشاركة في فعاليات غير معتمدة ستضع الفنان تحت طائلة المسؤولية الكاملة، ومؤكدة أن الحفاظ على سمعة الفنان العراقي مسؤولية لا تقبل المجازفة.