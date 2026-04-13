احتفى الفنان المصري خالد الصاوي بعيد شم النسيم مع والدته وشقيقته.

الدنيا ربيع

وشارك الصاوي متابعيه عبر حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو يجمعه مع شقيقته ووالدته احتفالاً بعيد شم النسيم، ظهروا خلاله وهم يغنون أغنية «الدنيا ربيع» للراحلة سعاد حسني، وعلق عليه: «الدنيا ربيع والجو بديع».

آخر المشاركات

ويعد مسلسل «أولاد الراعي»، المعروض في رمضان الماضي، آخر مشاركات الفنان خالد الصاوي الدرامية، وخاض بطولته مع ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني.