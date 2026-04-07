كشفت الفنانة التونسية درة تجربة شخصية مؤلمة تعرضت خلالها للإجهاض مرتين، مؤكدة أنها لم تناقش هذا الأمر إعلاميًا سابقًا لخصوصيته، لكنها عبرت عن ألمها الكبير ورغبتها المستمرة في الأمومة، متمنية أن يرزقها الله بالأبناء.

غياب عن الشاشة

وبشأن غيابها عن الشاشة بين الحين والآخر، أرجعت درة ذلكإلى الظروف الخارجة عن إرادتها، مؤكدة حرصهاتقديم أعمال قويةأهم من توقيت عرضها، سواء في موسم رمضان أو على مدار العام.

طموحات فنية

وأوضحت أن طموحاتها الفنية تشمل تجسيد شخصيات تاريخية بارزة مثل شجرة الدر، وأدوار معاصرة في أعمال جاسوسية، مشيرة إلى أن من أصعب أدوارها كانت شخصية «ميادة الديناري» في مسلسل «علي كلاي»، وتجربتها في مسلسل «سجن النسا».

أعمال قادمة

كما تحدثت عن أعمالها القادمة التي لم تُعرض بعد، مثل مسلسل «الست لما» مع يسرا وماجد المصري، و«الذنب» مع هاني سلامة وماجد المصري، بالإضافة إلى مسلسل «إثبات نسب» الذي تعتز بمشاركتها فيه، ومشروع جديد مع محمد سامي ويسرا.

واختتمت درة حديثها بالتأكيد على اهتمامها بالمشاركة في أعمال تسلط الضوء على القضايا المهمة، مثل مسلسل «صحاب الأرض» الذي يتناول القضية الفلسطينية لتعريف الأجيال بها.