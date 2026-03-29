كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي استعدادها للعودة مجدداً إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم «سندريلا المصرية رادوبي»، تقدمها على مسرح الهوسابير، مع فرقة كواليس المسرحية، بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسرحية «رابونزيل».

حلم المسرح

وقالت حورية فرغلي لـ«عكاظ»: «ستمكنني المسرحية من تجسيد شخصية تاريخية فرعونية باللغة العربية الفصحى، وهذا كان حلماً طالما رغبت في تحقيقه على خشبة المسرح». وأضافت: «أعكف حالياً على إجراء عدد من البروفات مع فريق العمل استعداداً لانطلاق العرض المسرحي قريباً للجمهور»، متمنية أن ينال إعجاب الحضور.

رحلة عبر الزمن الفرعوني

تستند المسرحية الجديدة إلى القصة الحقيقية لسندريلا مصر، وتقدم أحداثها في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا، مع اعتماد الزي الفرعوني، لتعيد إلى الجمهور أجواء التاريخ المصري بشكل مبتكر وجذاب.

المسرحية من إخراج عمرو عاطف وتأليف عبدالقادر إبراهيم، ويشارك في البطولة حورية فرغلي إلى جانب أريني سمير، أحمد جمال، علا السيد، سميرة لطفي، ومحمد أسامة.