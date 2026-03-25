خرجت النجمة التركية هاندا أرتشيل عن صمتها للرد على الجدل الذي أثير أخيرا بشأن أنباء اعتقالها في قضايا ممنوعات، مؤكدة أنها كانت خارج البلاد منذ نحو شهر بسبب ارتباطها بالتزامات دراسية، مشيرة إلى أنها تابعت ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام مثلها مثل الجمهور.

استعداد للعودة وتوضيح الحقيقة

وأوضحت، عبر منشور نشرته من خلال خاصية «ستوري» على «إنستغرام»، أنها تستعد للعودة إلى تركيا خلال الفترة القادمة، من أجل كشف ملابسات ما حدث بشكل رسمي، والتعاون مع الجهات المختصة لإظهار الحقيقة كاملة.



النجمة التركية هاندا أرتشيل

رسالة طمأنة وثقة في القضاء

وأكدت أرتشيل تمسكها بوطنها واحترامها لمؤسساته، معربة عن ثقتها في القضاء التركي، ومشددة على أن الحقيقة ستتضح قريبًا، في رسالة طمأنة لجمهورها في ظل الجدل القائم.



النجمة التركية هاندا أرتشيل

قرار ضبط وإحضار

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارًا بضبط وإحضار الفنانة، ضمن تحقيقات موسعة في قضية تتعلق بجرائم ممنوعات، شملت عددًا من الأسماء المعروفة في الوسطين الفني والرياضي.

تعذر تنفيذ القرار

وبحسب تقارير إعلامية محلية، لم تتمكن الجهات الأمنية من تنفيذ القرار حتى الآن، بسبب تواجد هاندا أرتشيل خارج تركيا وقت صدوره، وهو ما يلزمها بالمثول أمام جهات التحقيق فور عودتها لاستكمال الإجراءات القانونية.