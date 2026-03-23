أفصح الفنان المصري باسم سمرة عن تفكيره في اعتزاله والابتعاد عن العمل الفني لفترة، معبراً عن شعوره بصعوبة الضغوط التي يواجهها في الوسط الفني، وما يعانيه من التعامل مع أشخاص غير صادقين في مهنته.

التفكير في اعتزال الفن

كشف سمرة خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس»، سبب تفكيره في الاعتزال، مبررا ذلك بأن مهنة الفن أصبحت شاقة وقاسية للغاية، ولم يعد الناس كما كانوا في السابق، وأتمنى أن أسافر وأخوض تجربة جديدة ومختلفة.

وأوضح أن العلاقات في الوسط الفني تتطلب وقتًا لاكتشاف حقيقة الآخرين، فبعض التصرفات قد تكون نتيجة طبيعة الشخصية أو الغيرة، لكنها ليست إيجابية في الغالب.

رسالة إيجابية للجمهور

وأكد باسم سمرة أنه يتمنى الخير للجميع، داعيًا الله أن يوفق الناس ويزيدهم خيرًا في حياتهم، رغم التحديات والمواقف الصعبة التي يواجهها في العمل الفني.

جدل جزء ثانٍ لمسلسل عين سحرية

وفيما يخص جدل مسلسله الرمضاني الماضي «عين سحرية»، أوضح سمرة أنه لا توجد خطط لتقديم جزء ثانٍ، مشيرًا إلى أن قضايا الفساد التي يتناولها العمل لا تنتهي، ويمكن دائمًا تقديم أعمال جديدة ومتنوعة ضمن نفس الإطار الفني، بما يضيف تجديدًا وتنويعًا للطرح الدرامي.

*أبطال المسلسل *

وشارك في مسلسل «عين سحرية»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2026، بطولة عصام عمر، وباسم سمرة، وجمعهما كل من فيدرا، وعمرو عبدالجليل، وسما إبراهيم، وجنا الأشقر، وفاتن سعيد، تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.